Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Auffahrunfall in der Casterfeldstraße Fahrbahn kurz vor 9 Uhr erst wieder freigegeben

Mannheim (ots)

Zwei Leichtverletzte und Schaden von 20.000 Euro sind nach einem Unfall am Dienstagmorgen kurz vor 7 Uhr in der Casterfeldstraße, stadteinwärts, zu beklagen. Ein Lkw-Fahrer fuhr auf einen an der roten Ampelanlage haltenden Toyota auf, welcher wiederum auf einen davor stehenden Honda Civic geschoben wurde. Alle drei Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten von Abschleppunternehmen im Anschluss an die Unfallaufnahme abtransportiert werden.

Der Toyota-Fahrer wie auch die Honda-Fahrerin zogen sich durch die Aufprallwucht Verletzungen zu. Während die aus Hockenheim stammende Frau nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen konnte, musste der 47-jährige Toyota-Fahrer stationär aufgenommen werden.

Während der Unfallaufnahme war aufgrund hohen Verkehrsaufkommens eine polizeiliche Verkehrsregelung erforderlich. Die Fahrbahn wurde kurz vor 9 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben.

