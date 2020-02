Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Vandalismus im SB-Bereich der Sparkassenfiliale Zeugen gesucht

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Dienstag wüteten bislang unbekannte Täter im SB-Bereich der Sparkassenfiliale in der Hauptstraße. Zwei Steuerungseinheiten der Glasschiebetüren sowie zwei Notschalter fielen der blinden Zerstörungswut der Täter "zum Opfer". Die Schadenshöhe dürfte sich ersten Angaben zufolge auf mindestens 1.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Zeugen, die evtl. in der Nacht zum Dienstag verdächtige Beobachtungen oder gar Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell