Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kellerbrand in einem Wohnhaus - drei Personen leicht verletzt

Schweich (ots)

Am Freitag, dem 03.01.2020, gegen 01:00 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in der Longkampstraße in Trier-Ruwer zu einem Brand im Keller. Ein 10-jähriger Junge und die 43-jährigen Eltern kamen mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Trierer Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalinspektion Trier kam es offensichtlich zur Entzündung von alten Lappen in einem Plastikeimer, die im Keller gelagert wurde. Das Feuer griff auf Silikontuben und Farbeimer über, die in der Nähe standen. Es entwickelte sich eine starke Rauchentwicklung im Haus, wodurch jedoch kein Gebäudeschaden, sondern lediglich Rußanhaftungen an den Wänden entstand.

Das Feuer konnte durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr Trier und Trier-Ruwer gelöscht werden.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich



Telefon: 06502/91570

www.pischweich@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pischweich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell