Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 41-jähriger Dieb schlich sich frühmorgens ins Gebäude

Mönchengladbach (ots)

Ein Einkaufsmarkt in Rheydt an der Moses-Stern-Straße hatte in letzter Zeit verstärkt feststellen müssen, dass Spielekonsolen und Notebooks verschwunden waren. Am 21. März konnte ein 41-jähriger aus dem Mönchengladbacher Stadtgebiet auf frischer Tat ertappt und festgehalten werden, nachdem er sich frühmorgens ins Gebäude geschlichen hatte. Auch zwei vollendete Taten vom 17. und 19. März - beide mit Hilfe von Überwachungskameras im Video festgehalten - konnten mit ihm in Verbindung gebracht werden.

Die weiteren Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht gegen den 41-Jährigen. Bei einer Durchsuchung wurde unter anderem eine nachweisbar gestohlene Virtual-Reality-Brille (mit der Nutzer in eine computergenerierte, virtuelle Umgebung eintauchen können) sichergestellt. Der 41-Jährige gestand die drei Taten mit einer Beute im Umfang von sechs bis acht technischen Geräten. Zu dem Verbleib der Beutestücke machte er keine Angaben.

Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Diebstahlsdelikte. (ds)

