Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei Verletzte durch Kohlenmonoxidvergiftung - Polizei leitet Ermittlungen ein

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid: Am Donnerstagabend, 12. Dezember, gegen 23 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Alfredstraße gerufen. Dort war eine 27-Jährige in einer Wohnung zusammengebrochen. Als die Rettungskräfte die Wohnung betraten und die Frau retteten, lösten ihre CO-Warner aus. Ein 36-jähriger Mann und ein vier Jahre altes Mädchen konnten sich selbständig in Sicherheit bringen. Die 27-Jährige wurde durch eine Kohlenmonoxidvergiftung lebensgefährlich verletzt und in eine Spezialklinik gebracht. Mittlerweile besteht keine Lebensgefahr mehr. Ihre vierjährige Tochter wurde leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Gasaustrittes aufgenommen. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell