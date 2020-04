Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar Berichtszeitraum: Sa., 18.04.2020, 09:00 Uhr - So., 19.04.2020, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

In den Mittagsstunden des 18.04.2020 wurden zwei männliche Personen, 55 Jahre und 38 Jahre alt und eine 28-jährige Frau in einer Grünanlage in der Innenstadt Goslars kontrolliert. Hierbei stellten die Polizeibeamten u.a. Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln fest. Die Utensilien mit Anhaftungen von Betäubungsmitteln wurden sichergestellt und entsprechende Strafverfahren gegen die drei Personen eingeleitet.

Gebüsch gerät in Brand

Im Bereich der Feldmark, welche sich an die Straße "Auf dem Kanstein" im Langelsheimer Ortsteil Astfeld anschließt, geriet in den Nachmittagsstunden des 18.04.2020 ein Gebüsch in Brand. Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hier ergeht die Bitte, dass Personen, welche Hinweise zu dem Brand geben können, sich mit der Polizei in Verbindung setzen.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, um 13:09 Uhr kam es auf der Hildesheimer Straße in Goslar zu einem Auffahrunfall. Ein 22-jähriger Goslarer befuhr mit seinem PKW die Hildesheimer Straße in Richtung Goslar-Baßgeige, als er nach rechts auf die Bundesstraße 6 einbiegen wollte, verringerte er seine Geschwindigkeit. Dieses bemerkte der nachfolgende 18-jährige Goslarer in seinem PKW zu spät und fuhr auf den vor ihm befindlichen PKW auf. Der 58-jährige Beifahrer in dem PKW des 22-Jährigen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den beiden weiterhin fahrbereiten PKW entstand nach ersten Schätzungen insgesamt ca. 1.750 EUR Schaden.

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Samstag, um ca. 11:20 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau die Kreisstraße 33 von Immenrode in Richtung Hahndorf. Nach dem Passieren einer Rechtskurve kam sie plötzlich auf gerader Strecke mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Die 37-Jährige wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand nach ersten Schätzungen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Die Polizei bittet Personen, welche Hinweise zu diesem Verkehrsunfall geben können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

