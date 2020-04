Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage vom 18/19.04.2020

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Kradfahrerin Am 19.04.2020, 16.45 Uhr befuhr eine 54-jährige aus Braunschweig mit ihrem Motorrad die B 4 von Braunlage kommend in Richtung Torfhaus. Im Bereich der Königsköpfe überholte die Kradfahrerin einen Pkw und kam danach im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte neben der Straße mit einem Naturfelsstein, überschlug sich und wurde schwerverletzt. Die Kradfahrerin wurde mittels RHS einem Krankenhaus zugeführt. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 5000,- Euro.

