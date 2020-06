Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Pedelecs gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in Aurich zwei Pedelecs und einen Anhänger aus einem Schuppen gestohlen. Die Täter verschafften sich zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 2.50 Uhr, Zutritt zu dem Geräteschuppen in der Straße Am Tiergarten. Bei den gestohlenen Pedelecs handelt es sich um Fahrräder der Marke KTM. Der entwendete Kinderfahrradanhänger wurde in Tatortnähe zurückgelassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

