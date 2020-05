Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Möhringen) Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer (24.05.2020)

Tuttlingen-Möhringen (ots)

Ein verletzter Motorradfahrer und Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr an der Einmündung der Straße "Ob der Brücke" (Kreisstraße 5944) in die Bundesstraße 311 ereignete.

Die 37-jährige Lenkerin eines BMW 3 befuhr die Kreisstraße aus Richtung Ortsmitte / Bischofszeller Straße zur Bundesstraße 311 und bog an der Einmündung nach links in Richtung Tuttlingen ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 27-jährigen Lenkers eines Motorrades, der auf der Bundesstraße 311 aus Richtung Tuttlingen in Fahrtrichtung Immendingen fuhr, weshalb es trotz einer Gefahrenbremsung des Motorradfahrers zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Der geschädigte Motorradfahrer verletzte sich beim Zusammenstoß mit der Heckseite des Pkw am linken Bein und am linken Fuß. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle transportiert werden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell