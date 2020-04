Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Angebranntes Essen löst Polizeieinsatz aus (30.04.2020)

Schwenningen, Villingen-Schwenningen (ots)

Aufgrund eines ausgelösten Brandmelders wurden die Freiwillige Feuerwehr Schwenningen, der Rettungsdienst sowie die Polizei am heutigen Donnerstag gegen 02.30 Uhr in die Straße "Vor dem Hummelsholz" alarmiert. Nachdem der Bewohner des 8. Stockwerks auf lautes Klopfen und Klingeln nicht öffnete, traten die Beamten die Türe ein und retteten den eingeschlafenen Bewohner aus der verrauchten Wohnung. Wie sich vor Ort schnell herausstellte, hatte der Mann eine Pizza im Ofen anbrennen lassen. Durch die dabei entstandene Rauchentwicklung löste die automatische Brandmeldeanlage aus. Der Mann blieb unverletzt, in der Küche entstand lediglich geringer Sachschaden.

