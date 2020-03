Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Hatten, Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Fußgänger

Delmenhorst (ots)

Am Morgen des 14. März 2020, 02:22 Uhr, befuhr eine 40-Jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Hatten die Hatter Landstraße in Richtung Kirchhatten. Nach den bisherigen Ermittlungen stand zu dem Zeitpunkt ein 50-Jähriger aus der Gemeinde Hatten auf dem Fahrstreifen der Fahrzeugführerin. Durch die Fahrzeugführerin wurde der 50-Jährige, trotz eingeleiteter Vollbremsung, mit dem PKW erfasst und tödlich verletzt. Die Fahrzeugführerin wurde zudem leicht verletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Er ist nach der Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg für weitere Ermittlungen beschlagnahmt worden. Für die Unfallaufnahme war die Hatter Landstraße auf Höhe des Unfallortes von 02:40 Uhr bis 05:35 Uhr voll gesperrt. Warum sich der Fußgänger auf der Fahrbahn befand, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte ab Montag, 16. März 2020, an die Pressestelle in Delmenhorst unter Tel. 04221-1559-104.

