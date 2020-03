Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Suchmaßnahmen nach vermisster Frau in Brettorf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, den 12. März 2020, wurde seitens der Polizei Wildeshausen mit großer Unterstützung weiterer Kräfte nach einer vermissten 81-jährigen Frau aus Dötlingen-Brettorf gesucht, nachdem sie gegen 19:10 Uhr von ihrem Ehemann als vermisst gemeldet wurde. Kräfte der Polizei Wildeshausen leiteten umfangreiche Suchmaßnahmen mit der tatkräftigen Unterstützung von mehreren Hunden, der Freiwilligen Feuerwehren Brettorf, Dötlingen, Neerstedt, Rettungswagenbesatzungen, einer Drohneneinsatzgruppe der Malteser sowie einem Polizeihubschrauber ein. Witterungsbedingt wurde die Suche am 13.März 2020 zunächst gegen 03:00 Uhr erfolglos eingestellt, um diese bei Tageslicht fortzusetzen. Noch bevor die Suchmaßnahmen wieder anlaufen konnten, wurde die 81-Jährige auf einem Grundstück in der Nachbarschaft tot aufgefunden. Leider kam jede Hilfe für die an Demenz erkrankte Frau zu spät. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern derzeit noch an.

