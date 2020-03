Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pressegespräch zur PKS 2019 entfällt

Delmenhorst (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg-Land / Wesermarsch vom 12. März 2020, 12:03 Uhr:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm_sec/68438/4545029

Aufgrund der derzeitigen Situation bezüglich der Ausbreitung des Corona-Virus, fällt das Pressegespräch zur Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2019 am Dienstag, 24.03.2020 in Delmenhorst sowie in Brake aus.

Die PKS 2019 wird am Dienstag, den 24.03.2020 als pdf-Datei über das Presseportal veröffentlicht. Für Nachfragen zur Statistik ist die Pressestelle selbstverständlich telefonisch erreichbar.

Die Verkehrsunfallstatistik wird dann am Mittwoch, den 25.03.2020, ebenfalls als pdf-Datei über das Presseportal veröffentlicht.

