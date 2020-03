Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Ausgetretenes Kältemittel verursacht Gefahrguteinsatz der Feuerwehr in Brake

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Donnerstag, 12. März 2020, gegen 12:15 Uhr mitgeteilt, dass in einer Werkstatt in der Sinaburger Straße in Brake Kältemittel ausgetreten ist.

Die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren Golzwarden und Hafenstraße waren mit 30 Einsatzkräften vor Ort und überprüften das ausgetretene Mittel auf seine Gefährlichkeit. Während dieser Überprüfung musste durch Beamte der Polizei Brake der Bereich um die Werkstatt gesperrt werden. So war auch die Zufahrt von der B212 in die Raiffeisenstraße nicht möglich.

Nachdem eine Gefährdung ausgeschlossen und das ausgetretene Mittel aufgesaugt werden konnte, wurden die Sperrmaßnahmen um 13:30 Uhr aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell