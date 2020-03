Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Raub auf Taxifahrer +++ Täter stellt sich der Polizei

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 10. März 2020, gegen 20:00 Uhr, versuchte ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Täter einen Taxifahrer in der Breslauer Straße auszurauben.

Der unbekannte Fahrgast, der im Taxi Platz nahm, bedrohte den 73-jährigen Taxifahrer mit einer Schusswaffe und verlangte Geld.

Dem Taxifahrer gelang es, die Geldbörse zu greifen und vor dem Täter zu sichern. Daraufhin verließ der unbekannte Fahrgast das Taxi und gab einen Schuss in Richtung des Taxifahrers ab. Durch den Schuss mit Reizgasmunition erlitt der Taxifahrer eine Augenreizung. Nach einer ambulanten Behandlung konnte er seine Schicht allerdings fortsetzen.

Der Täter konnte anschließend flüchten.

Als die Ermittlungen bereits auf Hochtouren liefen, stellte sich direkt am nächsten Vormittag der Täter der Polizei. Hierbei handelte es sich um einen 21-jährigen Mann aus Delmenhorst.

Als Tatmotiv führte er Drogenschulden an. Auch die Tatwaffe konnte sichergestellt werden. Da sich der Mann insgesamt in einer emotionalen Ausnahmesituation befand und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er auf richterlicher Anordnung in einer Spezialklinik untergebracht.

Bei dem Täter handelt es sich um einen Einzeltäter, dessen Tat in keinerlei Verbindung mit den zuvor berichteten Taten gebracht werden kann.

