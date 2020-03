Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugenaufruf und Warnung der Polizei Lemwerder

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Lemwerder warnt ausdrücklich vor Personen, die Ihnen überteuerte Arbeiten im Garten oder im Haushalt anbieten. Es handelt sich um Täter mit schlechten Absichten, die darauf abzielen, Sie zu bestehlen und/oder zu betrügen.

Hintergrund sind zwei Fälle aus der Gemeinde Lemwerder, bei denen jeweils Senioren von derartigen Personen kontaktiert wurden. Bereits im Februar klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür des Seniors in der Ostlandstraße und bot ihm Gartenarbeiten an. Für die Säuberung der Hofeinfahrt verlangte er um die 8.500 Euro, die der Senior nach getaner Arbeit auch bezahlte. Wenig später wurde der Sachverhalt der Polizei gemeldet. In einem anderen Fall von Montag, den 09. März 2020, stellte eine Seniorin, gegen 10:30 Uhr, einen fremden Mann in ihrem Haus in der Ritzenbütteler Straße fest, der bereits mehrere Türen geöffnet hatte und offensichtlich etwas suchte. Nachdem er von der Frau angesprochen wurde, bot er ihr die Hilfe im Haushalt an. Die Seniorin lehnte jedoch ab und verwies ihn ihres Hauses. Es kam glücklicherweise zu keinem Diebstahl. Personen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935115 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen (313257).

Aus diesen Anlässen warnt die Polizei vor derartigen Angeboten und weist darauf hin, dass es sich in diesen Fällen um Betrüger handelt. Türen sollten grundsätzlich geschlossen halten werden, um fremden Personen keinen einfachen Zugang in die häuslichen Räumlichkeiten zu bieten. Sollte es dennoch vorkommen, dass man eine unbekannte Person im Haus feststellt, so möge man sich zurückziehen, möglicherweise in einem Zimmer einschließen und sofort die Polizei informieren. Nur so besteht die Möglichkeit, Personen zu überprüfen und deren Identität festzustellen.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell