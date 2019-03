Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gaststätte aufgebrochen

Wassenberg (ots)

Der Garten Pavillon eines Restaurants an der Straße An der Windmühle, wurde durch unbekannte Täter zwischen Montag, 18. März und Sonntag, 24. März, aufgebrochen. Was die Täter stahlen, wird noch ermittelt.

