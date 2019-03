Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugaufbrüche

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Indem sie die Heckscheibe einschlugen, drangen unbekannte Täter am Sonntag (24. März), gegen 3 Uhr, in den Innenraum eines Pkw ein, der an der Straße Schröver Garten stand. Sie entwendeten aus dem Kofferraum eine Kettensäge. Aus einem weiteren Pkw, dieser stand an der Straße Krickelberg, wurden in derselben Nacht persönliche Papiere sowie ein Ladekabel und eine Handyhalterung gestohlen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell