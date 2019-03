Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brandstiftung auf ehemaligem Militärgelände

Wegberg (ots)

Zeugen bemerkten am Samstag, 23. März, gegen 17.45 Uhr, Rauch, der aus einem der leerstehenden Gebäude auf dem ehemaligen Militärgelände an der Kilpatrick Crescent kam. Sie verständigten daraufhin die Feuerwehr. Zudem bemerkten sie zwei männliche Personen, die das entsprechende Gebäude verließen. Als die Unbekannten die Zeugen bemerkten, flüchteten sie fußläufig. Die Personen waren etwa 16 bis 17 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und schlank. Beide waren schwarz gekleidet und trugen jeweils einen schwarzen und einen roten Rucksack bei sich. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Wer hat die beiden Personen beobachtet oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

