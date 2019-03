Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an Werbeschildern

Heinsberg (ots)

In der Nacht zu Sonntag (24. März) beschädigten Unbekannte mehrere Werbeschilder an der Liecker Straße. Zwei Schilder wurden aus der Metallhalterung gebrochen. Ein weiteres Schild wurde ebenfalls in ähnlicher Weise beschädigt. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

