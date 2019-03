Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschädigte und Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Übach-Palenberg (ots)

Eine 65-jährige Frau aus Übach-Palenberg fuhr am 22. März (Freitag), gegen 10 Uhr, mit ihrem Pkw VW Touran auf der Friedensstraße in Richtung Friedhof. Als sie sich mit ihrem Pkw etwa an einem dortigen Kindergarten befand, kam ihr ein Pkw entgegen. Sie wich nach rechts aus und touchierte vermutlich einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw. Sie stellte allerdings erst später, als sie am Friedhof angekommen war, fest, dass ihr rechter Außenspiegel beschädigt war. Daraufhin meldete sie den Schaden nachträglich bei der Polizei. Die Beamten konnten an der Unfallörtlichkeit kein beschädigtes Fahrzeug auffinden. Sie nahmen aber eine Unfallanzeige auf. Wer hat zu diesem Zeitpunkt an der Friedensstraße geparkt und hat später Beschädigungen an seinem Fahrzeug festgestellt? Auch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0.

