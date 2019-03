Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrraddieb gestellt

Heinsberg-Grebben (ots)

Ein 16-jähriger Heinsberger bemerkte am 24. März (Sonntag), gegen 19.45 Uhr, während seines Aufenthaltes in einem Fast-Food-Restaurant an der Karl-Arnold-Straße, dass sich ein ihm unbekannter Mann sein Fahrrad nahm und damit davon fuhr. Das Rad stand zuvor vor dem Restaurant. Er informierte die Polizei über den Vorfall und beschrieb den Täter. Die Beamten konnten den Fahrraddieb auf der Wassenberger Straße in Unterbruch anhalten. Der Mann wurde zur Polizeiwache gebracht und das Fahrrad sichergestellt. Es konnte wieder an den 16-Jährigen ausgehändigt werden. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige gegen den Täter, einen 26-jährigen Mann aus Hückelhoven. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen zur Tat dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell