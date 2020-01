Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallgeschehen in Verl - Zeugenhinweise erbeten

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Die Polizei Gütersloh ist im Nachhinein über ein Unfallgeschehen informiert worden und sucht nun nach weiteren Zeugenhinweisen.

Am Donnerstagnachmittag (23.01., 16.10 Uhr) befuhr ein 26-jähriger Verler mit seinem Pedelec-Fahrrad den Radweg entlang der Gütersloher Straße in Verl. Hierbei fuhr er stadteinwärts, aus Richtung Gütersloh kommend. Eine in gleiche Richtung fahrende, bislang unbekannte Frau beabsichtigte mit ihrem Fahrzeug nach rechts auf den Parkplatz eines Spielwaren-/ und Haushaltsgeschäftes abzubiegen.

Hier kam es zur Kollision zwischen dem Radfahrer und dem Pkw. Der 26-Jährige konnte einen Sturz verhindern, prallte durch den Zusammenstoß jedoch gegen das Schaufenster des Geschäftes. Beide Unfallbeteiligte führten nach dem Geschehen zunächst ein kurzes Gespräch, bei dem durch den Radfahrer zunächst mitgeteilt wurde unverletzt zu sein. Anschließend verabschiedeten sich beide, ohne ihren jeweiligen Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen und eine mögliche Schadensregulierung zu gewährleisten.

Im Nachgang bemerkte der 26-jährige Verler allerdings, dass er sich leichte Verletzungen zugezogen hatte.

Die Pkw-Fahrerin wurde wie folgt beschrieben: Sie war circa 50 - 60 Jahre alt, trug kurze Haare und eine Brille.

Der Pkw wurde wie folgt beschrieben: Schwarzer Pkw, vermutlich ein Skoda oder Seat als Kompakt-SUV.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugenhinweise. Wer hat das Unfallgeschehen möglicherweise beobachtet? Wer war an dem Unfallgeschehen beteiligt? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

