POL-GT: Flucht nach Unfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw in Halle

Halle (Westf.) (MS) - Am Dienstagnachmittag (28.01., 13.25 - 13.30 Uhr) kam es am Kreisverkehr Mönchstraße/ Goebenstraße in Halle zu einem Unfall zwischen einem 19-jährigen Fahrradfahrer aus Bielefeld und einem bislang unbekannten Fahrer eines silbernen Pkw. Der Fahrradfahrer befuhr den Fußgängerweg der Mönchstraße und beabsichtigte, den Fußgängerüberweg am Kreisverkehr fahrend zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem silbernen Fahrzeug. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer des silbernen Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum silbernen Fahrzeug machen? Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

