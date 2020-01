Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht durch LKW-Fahrer in Rheda - Geschädigter gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda- Wiedenbrück (MS) - Am Dienstag (28.01., 12.54 Uhr) touchierte ein zunächst unbekannter Fahrer mit seinem LKW auf der Wilhelmstraße in Rheda den linken Außenspiegel eines an der Straße geparkten, silbernen Mercedes. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der LKW-Fahrer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Eine Zeugin notierte sich das Kennzeichen des LKW und verständigte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 60-Jährigen aus Delbrück, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem silbernen Mercedes machen, der durch den Unfall beschädigt wurde? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

