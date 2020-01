Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht nach Parkrempler - Zeuge notiert sich Kennzeichen

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Am Montagnachmittag (27.01., 16.00 - 17.00 Uhr) beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer auf einem Parkplatz in der Sankt-Vinzenz-Straße in Wiedenbrück beim Ausparken mit seinem VW Golf den BMW eines 39-jährigen Mannes aus Rheda-Wiedenbrück. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen. Die Ermittlungen führten zum 65-jährigen Halter des VW Golf aus Gütersloh. Ob er das Auto zum Unfallzeitpunkt auch geführt hat, wird derzeit ermittelt.

