Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Müllwagen fährt rückwärts schneller als PKW

Nußbach (ots)

Den Rückwärtsgang hat ein PKW-Fahrer noch eingelegt als er am Donnerstagmorgen merkte, dass der vor ihm gestoppte Müllwagen rückwärts gefahren wird. Da der LKW jedoch schneller wurde und der Fahrer offensichtlich den hinter ihm befindlichen PKW übersah, prallte er gegen die Stoßstange des Autos. Auf 5.000 Euro wird der Schaden geschätzt. Die beiden Fahrzeuge waren zuvor hintereinander in die Hauptstraße gefahren. An dem LKW war kein Schaden feststellbar. Die Fahrer kamen mit einem Schrecken davon. Verletzt wurde niemand.

