Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach/RW) Nächtlicher Fehlalarm ruft Feuerwehr auf den Plan 30.4.20

Schiltach (ots)

Wegen eines falschen Alarms musste die Feuerwehren Schiltach und Schramberg in der Nacht zum Donnerstag ausrücken. In einem Büro eines Unternehmens in der Auestraße trat ein technischer Defekt an dem elektronischen Alarmgeber auf. Die Wehren waren dadurch um 3.30 Uhr fälschlicherweise alarmiert worden und mit 22 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen angerückt.

