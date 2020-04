Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Junge Männer geraten in Streit 29.4.20

Rottweil (ots)

Zwei junge Männer im Alter von 26 und 22 Jahren sind am Mittwoch in Nägelesgrabenstraße wegen einer Bagatelle in Streit geraten. Sie waren mit einer siebenköpfigen Gruppe in der Stadt unterwegs bis die Fäuste schließlich flogen. Die Polizei musste mit drei Streifen und Diensthunden die Streithähne schließlich trennen und beruhigen. Bei der Auseinandersetzung wurde auch ein Polizeibeamter beleidigt. Neben einer Anzeige gegen die beiden umtriebigen jungen Männer wegen Körperverletzung müssen auch die restlichen Mitglieder der Gruppe mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen.

