Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht; Unbekannter fährt gegen Ford

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Sonntag, 21:30 Uhr, und Mittwoch, 16:50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug in Ludwigsburg in der Richard-Wagner-Straße einen dort abgestellten Audi. Der Unfall geschah vermutlich beim Ausfahren aus einem Grundstück und es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07141 18 5353 entgegen.

Ludwigsburg: Unbekannter fährt gegen Ford

Eine 20-Jährige stand am Dienstag gegen 15:00 Uhr in Ludwigsburg in der Heinkelstraße mit ihrem Ford auf der Abbiegespur in Richtung Bundesautobahn A81, als ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Pkw gegen ihren Wagen stieß. Das Fahrzeug hatte sich vermutlich von hinten angenähert und der Unbekannte wollte offensichtlich seitlich rechts am Ford der jungen Dame vorbei. Bei dem Zusammenstoß wurde der Ford hinten rechts beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr dann an der 20-Jährigen vorbei und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne dass er sich um den entstandenen Schaden kümmerte. Von dem Pkw ist bekannt, dass es sich um ein weißes Fahrzeug mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB) gehandelt haben soll. Es entstand ein Sachschaden von circa 800 Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen sich unter Tel. 07141 18 5353 zu melden.

