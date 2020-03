Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sexualdelikt in Sindelfingen war erfunden

Ludwigsburg (ots)

Der von einer 16-Jährigen geschilderte sexuelle Übergriff durch zwei unbekannte Täter am Montagmorgen in einem Waldstück neben dem Weissacher Weg in Sindelfingen hat nicht stattgefunden. Wie wir berichteten, hatten die Angaben der Jugendlichen am Montag zu umfangreichen polizeilichen Fahndungsmaßnahmen im Bereich des angeblichen Tatorts geführt. Nachdem sich im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen Zweifel am Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen ergaben, räumte die 16-Jährige nunmehr ein, die Tat vorgetäuscht zu haben. Die Ermittlungen zu ihren Beweggründen dauern noch an.

