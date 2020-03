Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Unfall an einer Feldwegkreuzung

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 09.00 Uhr kam es an einer Feldwegkreuzung auf Höhe Oberjettingen zu einem Unfall zwischen einem Mercedes und einem Ford, bei dem vier Personen verletzt wurden. Eine 28-jährige Mercedes-Lenkerin befuhr den asphaltierten Feldweg "Hubweg" aus Richtung Unterjettingen kommend. Im Kreuzungsbereich mit der Verlängerung der Oberjettinger Straße "Lindenhof" übersah sie vermutlich einen von rechts kommenden, in Richtung Oberjettingen fahrenden Ford, in dem ein 31 Jahre alter Fahrer, eine 28-jährige Beifahrerin und auf dem Rücksitz ein 3 Jahre altes Mädchen saßen. Im Zuge dessen kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten die PKW in die angrenzenden Ackerflächen. Die Freiwillige Feuerwehr Jettingen befand sich mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. Zur leichteren Bergung des Ford-Lenkers wurde eine Tür des PKW durch die Feuerwehr entfernt. Der schwer verletzte 31 Jahre alte Fahrer musste im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Mitfahrerinnen im Ford erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden ebenfalls vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Auch die 28-jährige Mercedes-Lenkerin wurde verletzt und mittels eines Krankenwagens in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell