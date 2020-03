Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Enzweihingen: Einbruch in Gaststätte und in Vereinsheim

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter suchten in der Nacht zum Mittwoch eine Gaststätte und ein Vereinsheim in der Straße "Bruckenwasen" im Ortsteil Enzweihingen auf. Zunächst wurden an einem Gaststättenfenster mehrere Lamellen eines herunter gelassenen Rollladens entfernt. Anschließend warfen die Täter mit einem Stein die Scheibe des dahinterliegenden Fensters ein. Im weiteren Verlauf begaben sie sich in den Gastraum und entwendeten dort vier Flaschen Spirituosen und ein Tablet im Gesamtwert einer niedrigen dreistelligen Summe. Im Anschluss daran schlugen sie im Nebentrakt vier weitere Fenster ein und verschafften sich so Zugang zum Vereinsheim. Aus den Räumlichkeiten ließen die Einbrecher schließlich einen Laptop mitgehen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, in Verbindung zu setzen.

