POL-LB: Renningen: Fahrrad am Bahnhof gestohlen; Leonberg: Alkoholisierter 39-Jähriger greift Rettungskräfte an; Herrenberg: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Renningen: Fahrrad am Bahnhof gestohlen

Zwischen Montag, 6:55 Uhr, und Dienstag, 13:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in Renningen in der Industriestraße am dortigen Fahrradabstellplatz des Bahnhofs ein Fahrrad. Es handelte sich um ein Mountainbike der Marke "Cube" in den Farben schwarz, grau und gelb. Der Wert wird auf circa 1.400 Euro geschätzt. Nachdem das Schloss aufgebrochen war, wurde es offensichtlich in ein naheliegendes Gebüsch geworfen. Der Polizeiposten Renningen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 07159 8045 0 zu melden.

Leonberg: Alkoholisierter 39-Jähriger greift Rettungskräfte an

Ein offensichtlich alkoholisierter 39-Jähriger stürzte am Dienstag gegen 17:00 Uhr in Leonberg in der Pfarrstraße eine Treppe hinunter und war zunächst nicht ansprechbar. Als sich der hinzugezogene Rettungsdienst um den verletzten Mann kümmern wollte, reagierte er aggressiv und schrie die Sanitäter an. In der Folge bespuckte er eine 21-jährige Sanitäterin und versuchte sie zu treten. Da der Mann augenscheinlich deutlich unter Alkoholeinfluss stand und aggressive Stimmungsschwankungen hatte, wurde der Transport in ein Krankenhaus polizeilich begleitet. Auch bei den folgenden Untersuchungen benötigte das medizinische Personal im Krankenhaus die Unterstützung der Polizeibeamten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Nach Abschluss der medizinischen Versorgung konnte der Mann in die Obhut einer Angehörigen übergeben werden.

Herrenberg: Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug einen am Dienstag zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr in Herrenberg in der Horber Straße abgestellten Opel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Herrenberg nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07032 2708 0 entgegen.

