Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Neckarrems: Einbrecher in der Rathaus-Baustelle

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 6:00 Uhr, in das Gebäude des neuen Rathauses in der Fellbacher Straße in Neckarrems einzubrechen. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang zur Tiefgarage. Dort versuchten sie dann eine Brandschutztür zu öffnen, die die Tiefgarage mit dem eigentlichen Rathausgebäude verbindet. In der Tiefgarage nahmen die Täter auch eine Videokamera im Wert von circa 200 Euro mit. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 650.- Euro geschätzt. Der Polizeiposten Remseck am Neckar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 07146 28082 0 zu melden.

