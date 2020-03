Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Liegestütze auf der Kreuzung; Holzgerlingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Eltingen: Liegestütze auf der Kreuzung

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leonberg dürfte überrascht gewesen sein, als die Polizisten am Donnerstag gegen 01.15 Uhr im Kreuzungsbereich der Hindenburg- und der Römerstraße einen Mann antrafen, der sich mitten auf der Straße sportlich betätigte. Der Mann war mit Liegestützen beschäftigt und aufgrund dessen für den ankommenden Verkehr äußerst schlecht zu sehen. Die Beamten kontrollierten den 50-Jährigen, der sich allerdings nicht von seiner kooperativen Seite zeigte. Aufgrund dessen wurden ihm Handschließend angelegt. Außerdem schien er unter Alkoholeinwirkung zu stehen. Ein Atemalkoholtest bestätigte diese Vermutung, so dass die Polizisten den 50-Jährigen, der unter Stimmungsschwankungen litt und teilweise desorientiert war, zum Polizeirevier Leonberg brachten, wo er den Rest der Nacht in der Gewahrsamseinrichtung bleiben musste.

Holzgerlingen: Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch zwischen 09.30 Uhr und 17.15 Uhr in der Daimlerstraße in Holzgerlingen sucht das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, noch Zeugen. Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen Mazda, der am Straßenrand stand, und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Anstatt sich nun um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte jedoch aus dem Staub.

