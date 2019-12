Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe stehlen Autoteile - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in ein Autohaus am Opelkreisel im Gewerbegebiet Kaiserslautern West.

Der oder die Täter hatten es auf mehrere Fahrzeugteile abgesehen, wofür diese teilweise die Scheiben der Autos einschlugen.

Vermutlich hielten sich die Täter vor der Tat auf dem Radweg zwischen Kaiserslautern - West und Siegelbach hinter dem Autohaus auf.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können.

Wer hat dort, insbesondere in der Zeit zwischen Mitternacht und Morgen (06.00 Uhr), verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631-369-2620 entgegen.

