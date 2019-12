Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aufmerksame Zeugen stellen Dieb

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann verständigte am Freitagmittag die Polizei und teilte mit, dass am Union-Theater in Kaiserslautern ein Ladendieb festgehalten wird. Vor Ort konnten mehrere Personen mit dem Täter in der Fackelstraße angetroffen werden.

Ein Ehepaar, eine 59-Jährige und ein 60-Jähriger, beobachteten wie der Mann in einem Bekleidungsgeschäft eine Jacke anprobierte und mit dieser den Laden verließ, ohne vorher zu bezahlen.

Als das Paar ihn darauf ansprachen und festhielt, versuchte er sich loszureißen und schlug mit den Armen um sich. Er zog beim Losreißen die Jacke aus, ließ sie fallen und rannte weg.

Der 60-Jährige rannte ihm hinterher und hielt ihn gemeinsam mit einem 28-Jährigen fest.

Der 22-Jährige Ladendieb konnte durch die aufmerksamen und mutigen Zeugen der Polizei übergeben werden. Gegen ihn wird nun ermittelt.

