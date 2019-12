Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung in Schule

Kaiserslautern (ots)

Die Brandmeldeanlage der Bertha von Suttner Gesamtschule wurde am Sonntagmorgen ausgelöst. Die Feuerwehr sowie weitere Zeugen konnten drei flüchtige Personen beobachten, welche bei deren Eintreffen wegrannten. Die mutmaßlichen Täter verschafften sich Zutritt ins Gebäude und versprühten in einem Technikraum den Inhalt eines Feuerlöschers. Derzeit ist unklar, wie es den Personen gelang in das Gebäude einzudringen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631/ 369 2150 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell