Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Carl-Diem-Ring/Diebstähle aus PKW

Coesfeld (ots)

Gleich in drei Fällen brachen bislang unbekannte Diebe Autos auf. In zwei Fällen warfen sie Seitenscheiben von BMW ein. Ein 3er BMW war auf einem Parkplatz des Carl-Diem-Ring geparkt. Aus dem Fahrzeug stahlen sie ein fest eingebautes Navigationssystem. Der zweite BMW, der 1er Serie, war unter einem Carport auf dem Niederstockumer Weg geparkt. Hier wurde das Multifunktionslenkrad gestohlen. Auf bislang unbekannte Art und Weise gelangten die Täter in einen VW Touran. Aus dem Fahrzeug stahlen sie ebenfalls den Navigations-festeinbau. Von einem Zusammenhang zwischen allen drei Taten wird ausgegangen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

