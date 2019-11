Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Tetekum

Unfallfahrer und Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei den Fahrer eines Unfallfahrzeuges, den Fahrer eines Lkw sowie weitere Zeugen. Ein 39-jähriger Dülmener befuhr mit seinem Auto am Donnerstag (21.11.)gegen 6 Uhr die B474 in Richtung Olfen. Im Bereich Tetekum, in einer Kurve, kam ihm ein unbekannter Autofahrer entgegen, der einen Lkw überholte. Beim Einscheren nach dem Überholvorgang touchierte der unbekannte Autofahrer das Auto des Dülmeners. Der Dülmener ist bei dem Unfall leicht verletzt und sein Auto beschädigt worden. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Sein Auto müsste im vorderen Bereich der Fahrerseite beschädigt sein. Die Polizei in Lüdinghausen bittet den Autofahrer, den Lkw-Fahrer sowie weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 02591/7930 zu melden.

