Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Lasbeck

Firmeneinbruch

Coesfeld (ots)

Durch das Einschlagen einer Scheibe in einer Eingangstür gelangten bislang unbekannte Einbrecher in ein Firmengebäude in Havixbeck. Am Mittwoch (20.11.) gegen 5 Uhr bemerkte ein Zeitungsbote die eingeschlagene Scheibe. Im Inneren konnte die Polizei keine Personen mehr angetreffen. Der oder die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie stahlen Wechselgeld. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

