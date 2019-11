Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kreisgebiet

Polizisten mit Bodycams ausgestattet

Coesfeld (ots)

Etwas ungewohnt dürfte es für den einen oder anderen Bürger noch sein, wenn die Polizisten bei uns im Kreis in einer Weste für Einsatzmittel ihren Dienst versehen. Zusätzlich könnte an der Weste auch noch eine Kamera angebracht sein. Die sogenannte Außentragehülle, eine Weste, in und an der Einsatzmittel untergebracht und befestigt werden können, wurde bereits im vergangenen Monat an die Polizisten ausgegeben. Seit dieser Woche sind die ersten Einsatzkräfte in der Handhabung der Bodycam beschult worden und setzen diese ein. Der Einsatz der Kamera darf nicht willkürlich erfolgen, sondern ist an das Vorliegen einer Gefahr gekoppelt. Weiterhin muss die Polizistin oder der Polizist den Einsatz erkennbar machen und der betroffenen Person mitteilen. Gewalt gegen Polizisten war in der vergangenen Zeit bereits Thema. Die Polizei erhofft sich durch den Einsatz der Kameras, Angriffe und Gewalt gegen Polizeibeamte zu reduzieren.

