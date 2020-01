Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Feuer in leerstehendem Haus - sechs Personen bei Löschversuchen leicht verletzt, Wiesbaden, Biebrich, Normannenweg, Donnerstag, 02.01.2020, 23:07 Uhr

(jn)Bei dem Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses sind am Donnerstagabend sechs Personen bei Löschversuchen leicht verletzt worden. Um 23:07 Uhr wurde der Polizei das Feuer gemeldet, woraufhin Beamte zum Brandort im Normannenweg fuhren. Zu dieser Zeit hatte die Feuerwehr den Brand, der augenscheinlich im 1. Stock ausgebrochen war, bereits unter Kontrolle und belüftete im Anschluss das Gebäude. Insgesamt mussten sechs Personen, darunter Nachbarn sowie die Hauseigentümer, in Rettungswagen bzw. in einem Krankenhaus untersucht werden, da sie Rauchgase eingeatmet hatten. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 90.000 Euro belaufen. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen ist noch unklar, was den Brand verursacht hat. Auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegung liegen momentan keine Hinweise vor.

2. Auto samt Carport abgebrannt, Wiesbaden, Breckenheim, Am Scheuerling, Freitag, 03.01.2020, 02:54 Uhr

(jn)In der vergangenen Nacht sind in Wiesbaden-Breckenheim ein Pkw und ein Carport Opfer eines Feuers geworden. Bei dem Feuer "Am Scheuerling", welches der Polizei um 02:54 Uhr gemeldet wurde, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden kann eine vorsätzliche Brandlegung des Dacia, der unter einem hölzernen Carport parkte, nicht ausschließen. Folglich ermitteln die Brandexperten wegen des Verdachtes der Brandstiftung und bitten Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

3. Audi A3 verschwunden, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Am Weyer, Samstag, 28.12.2019, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 02.01.2020, 14:00 Uhr

(jn)In den zurückliegenden Tagen ist von einem Firmengelände im Stadtteil Mainz-Kastel ein nicht zugelassener Audi A3 Sportback verschwunden. Das Fahrzeug parkte seit Samstagmittag auf dem firmeneigenen Parkplatz "Am Weyer" und hatte einen Wert von etwa 8.000 Euro. Am Donnerstagnachmittag stellten Mitarbeiter dann fest, dass der Pkw mit dem Baujahr 2012 gestohlen worden war. Hinweise zu der Tat oder dem Wagen erbittet die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0.

4. Diebe stehlen Schmuck und Uhren, Wiesbaden, Breckenheim, Rieslingstraße, Donnerstag, 19.12.2019 bis Donnerstag, 02.01.2020

(jn)Aus einem Einfamilienhaus im Wiesbadener Stadtteil Breckenheim haben unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 19.12.2019 und Donnerstag, 02.01.2020 Schmuck und Uhren mitgehen lassen. Derzeit steht noch nicht fest, wie sich die Diebe Zutritt zu dem Wohnhaus in der Rieslingstraße verschafft haben. Neben Goldschmuck und Goldmünzen nahmen die Unbekannten auch einen Tresor mit hochwertigen Uhren an sich, bevor sie unerkannt flüchteten, ohne entsprechende Ein- oder Aufbruchsspuren hinterlassen zu haben. Der Wert des Beuteschadens dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei wird die Ermittlungen übernehmen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

5. Diebstahl aus Sporthallenbüro, Wiesbaden, Brunhildenstraße, 17.12.2019 bis 02.01.2020

(pa)Wie am Donnerstag festgestellt wurde, drangen Unbekannte in den vergangenen Wochen in das Büro einer Wiesbadener Sporthalle ein. Wie sich die Täter Zugang zu den Räumlichkeiten des in der Brunhildenstraße gelegenen Gebäudes verschafften, ist derzeit noch unklar. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, dem 17.12.2019 und dieser Woche Donnerstag. Gestohlen wurden mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter (0611) 345 - 0 entgegen.

6. Türsicherung verhindert Einbruch, Wiesbaden, Ernst-von-Harnack-Straße, 02.01.2020, 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr

(pa)Einen Sachschaden von etwa 300 Euro verursachten Einbrecher am Donnerstag in der Ernst-von-Harnack-Straße. Am Nachmittag zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr begaben sich die Täter in das 6. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, wo sie versuchten, eine Wohnungstür gewaltsam zu öffnen. Dass ihnen dies misslang, ist einer zusätzlich angebrachten Türsicherungseinrichtung zu verdanken, die ein Eindringen in die Räume letztendlich verhinderte. Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt. Zeugenhinweise werden unter (0611) 345 - 0 entgegengenommen.

7. Senior um Bargeld gebracht, Wiesbaden, Wallufer Straße, 02.01.2020, 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr

(pa)Am Donnerstagmittag wurde ein Wiesbadener Senior von einer dreisten Diebin bestohlen. In der Innenstadt wurde der ältere Herr von einer unbekannten Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Die sympathisch erscheinende Frau begleitete ihn zu seiner Wohnadresse in der Wallufer Straße, wo man zusammen einen Kaffee trank und sich unterhielt. Erst als die Frau die Wohnung bereits wieder verlassen hatte, stellte der Senior fest, dass mehrere Tausend Euro Bargeld fehlten. Offenbar hatte die so freundliche Dame eine günstige Gelegenheit genutzt, um das Geld zu entwenden. Beschrieben wird sie als "Anfang 30", etwa 170-175cm groß und von normaler Statur. Ihr langes schwarzes Haar sei zu zwei Zöpfen geflochten gewesen. Sie habe braune Haut gehabt und neben Deutsch auch gut Italienisch gesprochen. Getragen habe sie eine dunkle Winterjacke, einen schwarzen Pullover und einen Schal. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter (0611) 345 - 0 zu melden.

8. Fiat Ducato beschädigt, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, Dienstag, 31.12.2019, 11:00 Uhr bis Donnerstag, 02.01.2020, 09:00 Uhr

(jn)Auf etwa 2.000 Euro beläuft sich der Schaden, der augenscheinlich durch Vandalen zwischen Dienstagvormittag und Donnerstagmorgen an einem Fiat Ducato in Mainz-Kastel verursacht worden ist. Das weiße Fahrzeug parkte im Tatzeitraum in der Peter-Sander-Straße, als die Unbekannten es im Bereich der Beifahrertür beschädigten. Täterhinweise liegen keine vor, weshalb das 2. Polizeirevier sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2240 entgegennimmt.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Dacia rutscht in Gleisbett, Bad Schwalbach, Aarstraße, Donnerstag, 02.01.2020, 14.00 Uhr

(si)Am frühen Donnerstagnachmittag ist bei einem Unfall in der Aarstraße in Bad Schwalbach ein Dacia in ein Gleisbett gerutscht. Der 67 Jahre alte Fahrer des Dacia war, gegen 14.00 Uhr, mit seinem Fahrzeug auf der Aarstraße in Fahrtrichtung Taunusstein unterwegs, als ein Opel Zafira von der Verlängerung der Bahnhofstraße auf die Aarstraße auffahren wollte. Dabei übersah die 52 Jahre alte Opel-Fahrerin augenscheinlich den vorfahrtsberechtigten Dacia und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Dacia und kam schließlich im Gleisbett der ehemaligen Aartalbahn zum Stillstand. Der Dacia wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Eine in dem Dacia sitzende Beifahrerin wurde zudem so schwer verletzt, dass die Frau zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

2. Beschädigtes Fahrzeug an Unfallstelle zurückgelassen, Geisenheim, Rüdesheimer Straße, Donnerstag, 02.01.2020, 22.30 Uhr

(si)Am Donnerstagabend hat eine Autofahrerin in der Rüdesheimer Straße in Geisenheim nach einem Alleinunfall die Flucht ergriffen und das unfallbeschädigtes Fahrzeug zurückgelassen. Ersten Ermittlungen zu Folge war die 46 Jahre alte Frau mit einem VW Golf, gegen 22.30 Uhr, auf der Rüdesheimer Straße in Fahrtrichtung Geisenheim unterwegs, als sie mit ihrem Fahrzeug durch einen Kreisverkehr fuhr und das Fahrzeug dabei beschädigt wurde. Im Anschluss geriet der Golf auf den Gehweg, wo das Fahrzeug schließlich an einer Leitplanke zum Stillstand kam. Kurze Zeit später meldete sich dann ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass sich eine verwirrt wirkende Frau auf dem Campingplatz am Geisenheimer Rheinufer aufhalten würde. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dieser Frau um die Fahrerin des Golfs handelte. Zudem gab die Frau gegenüber den Beamten an, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei und Betäubungsmittel konsumiert hätte, weshalb die Frau nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss.

