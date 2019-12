Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Einbrecher lassen Bargeld mitgehen, Wiesbaden, Otto-Witte-Straße, Dienstag, 24.12.2019, 17:00 Uhr bis Freitag, 27.12.2019, 10:30 Uhr

(jn)Bargeld in Höhe von rund 1.000 Euro haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen aus einem Einfamilienhaus mitgehen lassen. Den Angaben der Geschädigten zufolge hebelten die Einbrecher zwischen Heiligabend und Freitagvormittag die Balkontür des in der Otto-Witte-Straße gelegenen Wohnhauses auf, wobei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Räume und wurden letztlich in einem Schrank fündig. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor, weshalb die Kriminalpolizei in Wiesbaden Zeugen oder Hinweisgeber bittet, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

2. Zweimal versucht, zweimal gescheitert, Wiesbaden, Rudolfstraße, Möhringstraße, bis Sonntag, 29.12.2019

(jn)Gleich zweimal sind Einbrecher in den letzten Tagen leer ausgegangen und ohne Beute geflüchtet. Bereits zwischen Freitag, 20.12.2019 und Sonntag, 29.12.2019 hatten sich unbekannte Täter mit einem Hebelwerkzeug an der Terrassentür einer Wohnung in der Rudolfstraße zu schaffen gemacht. Durch das gewaltsame Vorgehen entstand zwar ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro an der standhaften Tür, jedoch flüchteten die Täter unverrichteter Dinge. Die Bewohner stellten den Einbruchsversuch bei ihrer Rückkehr fest und informierten die Polizei. Auf andere Weise wurde die Bewohnerin einer Wohnung im Hochparterre in der Möhringstraße am Samstag auf einen Einbruch in ihre Wohnung aufmerksam. Gegen 04:10 Uhr wurde die Frau aus dem Schlaf gerissen, da sie merkwürdige Geräusche an ihrer Balkontür wahrnahm. Als sie sich daraufhin bemerkbar machte, flüchteten der oder die Täter. Diese hatten zuvor den Balkon erklommen und die Tür mit einem Bohrer sowie einem Hebelwerkzeug aufgebrochen. Letztlich flüchteten auch sie mit leeren Händen. In beiden Fällen werden Hinweisgeber gebeten, sich mit der Wiesbadener Kripo unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Körperverletzung vor Restaurant - Polizei sucht Zeugen, Wiesbaden, Wellritzstraße, 07.12.2019, gg. 21.30 Uhr

(pa)Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts ermittelt bezüglich einer Körperverletzung, die sich bereits am Samstag, dem 07.12.2019 in der Wiesbadener Wellritzstraße ereignete, jedoch erst im Nachhinein zur Anzeige gebracht wurde. Nach Angaben des 18-jährigen Geschädigten sei dieser in Höhe der Hausnummer 9 vor einem Restaurant von zwei jungen Männern geschlagen und ins Gesicht getreten worden. Kurz zuvor seien die Männer dem 18-Jährigen, der in Begleitung eines Bekannten auf dem Fahrrad unterwegs gewesen sei, in der Bleichstraße vor das Fahrrad gelaufen und beinahe mit diesem zusammengestoßen. Beschrieben wurden die beiden Angreifer als circa 18 Jahre alt und dunkel gekleidet. Einer sei etwa 185cm, der andere circa 165-170cm groß gewesen. Beide hätten ein südländisches Erscheinungsbild gehabt. Auffällig sei die Frisur des Größeren gewesen mit abrasierten Seiten und oben längeren Naturlocken. Die beiden seien in Begleitung zwei weiterer etwa gleichaltriger Männer gewesen, die sich an den Tätlichkeiten jedoch nicht beteiligten. Der Geschädigte hatte sich nach der Tat in ein Krankenhaus begeben, wo eine Gesichtsverletzung festgestellt wurde. Zeugen der Tat und Personen, die Hinweise auf die Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich unter (0611) 345 - 0 zu melden.

4. VW Golf gestohlen, Wiesbaden, Hohenstaufenstraße, Donnerstag, 26.12.2019, 16:30 Uhr bis Samstag, 28.12.2019, 11:30 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen zurückliegenden Donnerstag und Samstag haben Unbekannte einen dunkelblauen VW Golf gestohlen. Der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen WI-EB 82 parkte am Straßenrand der Hohenstaufenstraße im Bereich einer Werkstatt. Zuvor hatten der oder die Autodiebe den Fahrzeugschlüssel aus dem Briefkasten der Werkstatt entwendet und waren hiernach mit dem VW im Wert von etwa 7.000 Euro verschwunden. Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Pkw unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

5. Diebstahl aus geparktem Golf, Wiesbaden, Hirschgraben, 27.12.2019, 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr

(pa)Am Freitagabend musste der Fahrer eines VW Golf feststellen, dass mehrere Gegenstände aus seinem Wagen gestohlen worden waren. Der Mann hatte das Fahrzeug gegen 15.00 Uhr in der Straße "Hirschgraben" in Höhe der Hausnummer 15 geparkt. Bei seiner Rückkehr gegen 19.00 Uhr waren das Handschuhfach und der Kofferraum durchwühlt. Gestohlen wurden unter anderem ein weißes iPhone, Modell "SE" mit dazugehörigen weißen Kopfhörern, ein paar schwarze Adidas-Sportschuhe mit roter Sohle sowie ein "Karl-Lagerfeld"-Kulturbeutel. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Wie die Täter ins Fahrzeuginnere gelangten, ist bislang noch unklar. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2540 zu melden.

6. Vandalismusschaden an Ford Transit, Mainz-Kostheim, Passauer Straße, Sonntag, 29.12.2019, 18:45 Uhr bis Montag, 30.12.2019, 02:30 Uhr

(jn)Auf einen weißen Ford Transit hatten es unbekannte Vandalen zwischen Sonntagabend und Montag, 02:30 Uhr im Stadtteil Kostheim abgesehen. Der Wagen parkte in der Passauer Straße, als ein oder mehrere unbekannte Täter die Scheibe der Fahrertür und die Frontscheibe sowie beide Außenspiegel beschädigten. Die Reparatur dürfte sich auf ca. 2.500 Euro belaufen. Hinweise zu der Tat nimmt die Ermittlungsgruppe des 2. Polizeireviers unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2240 entgegen.

7. Fahrzeuge zerkratzt - 2.000 Euro Schaden, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, Samstag, 28.12.2019, 20:00 Uhr bis Sonntag, 29.12.2019, 07:00 Uhr

(jn)In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel zwei Fahrzeuge zerkratzt und dabei einen Schaden in Höhe von 2.000 Euro verursacht. Ersten Erkenntnissen zufolge muss sich die Tat zwischen 20:00 Uhr abends und 07:00 Uhr morgens in der Wiesbadener Straße ereignet haben. Beide Fahrzeuge - ein Mercedes sowie ein Citroen - hatten ordnungsgemäß am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 71 geparkt. Zeugen melden sich bitte beim 2. Wiesbadener Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2240.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Vandalen wüten auf Schulgelände, Aarbergen-Kettenbach, Hauser Weg, Dienstag, 24.12.2019, 12.00 Uhr bis Samstag, 28.12.2019, 14.30 Uhr

(si)Zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem darauffolgenden Samstag haben Unbekannte auf einem Schulgelände im Hauser Weg in Kettenbach ihr Unwesen getrieben. Die Vandalen beschädigten unter anderem mehrere Außenlampen und rissen Pfosten aus der Verankerung. Zudem entwendeten sie ein Schild im Bereich der Feuerwehrzufahrt sowie eine Absperrkette. Der durch die Unbekannten verursachte Sachschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078 - 0 zu melden.

2. Feuer auf Balkon von Mehrfamilienhaus, Rüdesheim, Geisenheimer Straße, Samstag, 28.12.2019, 19.00 Uhr

(si)Am frühen Samstagabend ist es in der Geisenheimer Straße in Rüdesheim zu einem Feuer auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses gekommen. Mehrere Zeugen hatten den Brand gegen 19.00 Uhr bemerkt und die Rettungskräfte informiert. Von der Rüdesheimer Feuerwehr konnten die Flammen schließlich gelöscht werden. Durch das Feuer wurde unter anderem ein auf dem Balkon stehender Schrank sowie Teile der Hausfassade beschädigt. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Laut Zeugenaussagen sollen drei bisher unbekannte Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren vor dem Brand einen Böller auf die Terrasse geworfen haben. Alle drei Personen sollen schwarze Bomberjacken getragen und zurückgegelte Haare gehabt haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Brandermittlern der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Unbekannte beschädigen Kleinbus, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Freitag, 20.12.2019, 14.30 Uhr bis Samstag 28.12.2019, 15.00 Uhr

(si)Im Laufe der letzten Woche haben Unbekannte in der Bahnhofstraße in Bad Schwalbach einen Ford Transit beschädigt. Der weiße Kleinbus stand auf einem dortigen Abstellplatz, als die Täter sich gewaltsam Zutritt zu dem Fahrzeug verschafften und im Anschluss die Lenkradverkleidung beschädigten sowie diverse Kabel herausrissen. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078 - 0 zu melden.

4. Bushaltestelle beschädigt, Taunusstein-Wehen, Platter Straße, Feststellung: Freitag, 27.12.2019, 11.00 Uhr

(si)Einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro haben Unbekannte an einer Haltestelle in der Platter Straße in Wehen verursacht. Zeugen stellten am Freitagvormittag fest, dass mehrere Glasscheiben der Haltestelle beschädigt worden waren. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078 - 0 zu melden.

5. Leitpfosten herausgerissen, Eltville-Hattenheim, Erbacher Landstraße, Mittwoch, 25.12.2019 bis Donnerstag, 26.12.2019, 09.00 Uhr

(si)Über die Weihnachtsfeiertage haben Unbekannte entlang einer Verbindungsstraße zwischen Erbach und Hattenheim gewütet und über 20 Leitpfosten aus der Verankerung gerissen. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090 - 0 bei der Polizei in Eltville zu melden.

6. Einbrecher erbeuten Schmuck, Schlangenbad-Georgenborn, Weiherallee, Mittwoch, 25.12.2019, 08.15 Uhr bis Samstag, 28.12.2019, 18.40 Uhr

(si)Zwischen dem 1. Weihnachtsfeiertag und dem darauffolgenden Samstag haben Einbrecher in der Weiherallee in Georgenborn zugeschlagen. Die Unbekannten verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, bevor sie mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro unerkannt die Flucht ergriffen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer (06124) 7078 - 0 in Verbindung zu setzen.

7. Einbrecher schlagen gleich mehrmals in Taunusstein zu, Taunusstein-Wehen, Aarstraße und Bundesstraße 54, Nähe Bleidenstadt, Montag, 23.12.2019, 17.00 Uhr bis Montag 30.12.2019, 04.10 Uhr

(si)Gleich mehrmals schlugen Einbrecher im Laufe der letzten Woche im Bereich von Taunusstein zu. Zwischen Montag und Freitag hatten es Unbekannte auf das Kassenhäuschen eines Fahrtrainingscenters an der Bundesstraße 54 im Bereich von Bleidenstadt abgesehen. Die Täter brachen die Tür der auf dem Gelände stehenden Holzhütte auf und durchsuchten die Hütte. Im Anschluss ergriffen die Unbekannten die Flucht, ohne etwas entwendet zu haben. Ein weiterer Einbruch wurde der Polizei in der Aarstraße in Wehen gemeldet. Hier brachen Unbekannte zwischen Sonntag, 29.12.2019, und Montag, 30.12.2019, die Terrassentür eines dortigen Geschäftshauses auf und entwendeten aus den Räumlichkeiten Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. In beiden Fällen werden mögliche Zeugen und Hinweisgeber gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078 - 0 zu melden.

8. Einbrecher treiben in Eltville ihr Unwesen, Eltville, Adelheidstraße, In der Rotheck, Kreuzstraße, Goetheweg, Sonntag, 22.12.2019, 17.00 Uhr bis Samstag, 28.12.2019, 23.50 Uhr

(si)Im Laufe der letzten Woche haben Einbrecher in Eltville ihr Unwesen getrieben. Gleich zweimal schlugen Unbekannten in der Kreuzstraße in Erbach zu. In beiden Fällen machten sich die Unbekannten an den Fenstern von zwei Einfamilienhäuser zu schaffen und ergriffen die Flucht, ohne die Häuser betreten zu haben. Zwischen Sonntag und Samstag verschafften sich Unbekannte in der Adelheidstraße in Eltville durch ein Kellerfenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten die Zimmer nach Wertgegenstände. Im Anschluss ergriffen die Einbrecher die Flucht, ohne etwas aus dem Gebäude entwendet zu haben. Schmuck im Wert von rund 100 Euro entwendeten Unbekannte im Laufe des Samstages im Goetheweg in Eltville. Zuvor hatten sich die Unbekannten durch ein Fenster im Bereich der Gebäuderückseite Zutritt zu dem Reihenhaus verschafft. In der Straße "In der Rotheck" in Rauenthal hatten es die Unbekannten dann zwischen Donnerstag und Freitag auf ein Gartengrundstück abgesehen. Die Täter öffneten hier gewaltsam das Vorhängeschloss des Grundstückes. Entwendet wurde von dem Gelände nichts. In allen Fällen bittet die Polizei in Eltville mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090 - 0 zu melden.

9. Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen, Eltville, Markt, Sonntag, 29.12.2019, 02.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Sonntag ist in der Straße "Markt" in Erbach ein alkoholisierter Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Steinmauer geprallt. Der 23-Jährige kam gegen 02.00 Uhr mit seinem Mercedes aus Richtung Eltville und war auf der Straße "Markt" in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Bei dem Zusammenstoß mit der Mauer wurde sowohl die Mauer samt Hoftor sowie der Mercedes erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Zudem stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der Fahrer erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von mindestens 1,5 Promille, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

