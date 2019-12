Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemeldung der Wiesbadener Kriminalpolizei vom 30.12.2019

Wiesbaden (ots)

Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt, Schlangenbad, Georgenborn, Am Brandweiher, 29.12.2019, gg. 08.20 Uhr

(pa)Die Polizei hat am Sonntag im Schlangenbader Ortsteil Georgenborn einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, seine Ehefrau mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Tatverdächtige selbst, ein 57-Jähriger mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit, hatte am Sonntagmorgen den Notruf gewählt und von einem Unfallgeschehen in der Wohnung des Ehepaares gesprochen, bei dem sich seine Frau verletzt habe. Es ergab sich vor Ort jedoch der Verdacht, dass die Verletzungen der Frau vorsätzlich durch ihren Ehemann zugefügt wurden. Die Verletzte, eine 49-jährige Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund, wurde in eine Klinik gebracht und notoperiert. Sie befindet sich außer Lebensgefahr. Der Festgenommene wird auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden am Montag einem Haftrichter vorgeführt.

