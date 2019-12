Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemeldung des PP Westhessen; Nachtrag zur Pressemeldung vom heutigen Tage; 23.12.2019,15:11 Uhr

Wiesbaden (ots)

PD Wiesbaden

BMW gestohlen, Wiesbaden, Schwarzenbergstraße, Nacht zum 21.12.2019

(ho)Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag einen 5er BMW vom Gelände eines Kfz-Betriebes in der Schwarzenbergstraße gestohlen. Der Geschädigte hatte den Schlüssel des Fahrzeuges am Freitagabend, gegen 20.45 Uhr, in den Briefkasten der Firma geworfen. Am Samstagmorgen wurde festgestellt, dass der Briefkasten aufgebrochen und der BMW mit dem Schlüssel entwendet worden war. An dem blauen Fahrzeug waren zuletzt die Kennzeichen WI-HK 10 angebracht. Hinweisgeber, die Angaben zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Wagens machen können werden gebeten, die Wiesbadener Kriminalpolizei, unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu informieren.

Hoher Schaden bei Unfallflucht, Wiesbaden, Neugasse, 20.12.2019, von 12.00 Uhr bis 12.15 Uhr

(ho)An einem abgestellten Handwerkerfahrzeug ist am Freitagmittag in der Wiesbadener Fußgängerzone bei einem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro entstanden. Der Betroffene hatte seinen weißen VW Caddy lediglich für einige Minuten vor einem Kaufhaus in der Nähe der Schulgasse abgestellt. Als er zu seinem Wagen zurückkam, war dieser an der linken Seite erheblich beschädigt. Vom Unfallverursacher fehlte jedoch jede Spur. Da es höchstwahrscheinlich ist, dass in der Fußgängerzone Passanten den Unfall beobachtet haben, werden solche Zeugen gebeten, sich beim 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

