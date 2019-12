Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Tägliche Pressemeldung der Polizeidirektion Wiesbaden sowie der Polizeidirektion Rheingau-Taunus vom 23.12.2019

Wiesbaden (ots)

1. Mit Pfefferspray angegriffen, Wiesbaden, Saalgasse, 21.12.2019, 05:00 Uhr

(He)Am frühen Samstagmorgen wurde eine Gruppe von vier Personen in der Saalgasse in Wiesbaden scheinbar grundlos von zwei Täterinnen beleidigt und im weiteren Verlauf mit Pfefferspray angegriffen. Hierbei wurden zwei Frauen im Alter von 32 und 24 Jahren sowie ein 25-Jähriger verletzt. Die Verletzten gingen mit einem weiteren Begleiter gegen 05:00 Uhr, aus Richtung Taunusstraße kommend in Richtung Coulinstraße, durch die Saalgasse. Hierbei sei man an zwei Frauen vorbeigekommen, welche die Vierergruppe grundlos beleidigt hätten. Zwei Personen aus der Gruppe liefen dann in Richtung der unbekannten Frauen und stellten diese zur Rede. Daraufhin zückte eine Täterin ein Pfefferspray und sprühte der 32-Jährigen sowie dem 25-Jährigen in das Gesicht. Anschließend flüchteten die zwei Frauen. Eine weitere 24-Jährige aus der Gruppe sei gefolgt, woraufhin die beiden rabiaten Frauen die 24-Jährige zu Boden gestoßen und getreten hätten. Nun seien sie endgültig geflüchtet. Eine eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Die Täterinnen werden als "beide circa 1,80 Meter groß, beide schwarz gekleidet, eine blonde Haare, eine brünette Haare" beschrieben. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

2. Einbrecher erbeuten hochwertigen Schmuck, Wiesbaden, Wilhelminenstraße, 21.12.2019, 09:20 Uhr - 18:15 Uhr

(He)Im Verlauf des vergangenen Samstages drangen Einbrecher in der Wilhelminenstraße in ein Wohnhaus ein und entwendeten Wertgegenstände im Wert von mehreren 10.000 Euro. Zwischen 09:20 Uhr und 18:15 Uhr hebelten die oder der Täter ein Fenster zu dem Gebäude auf und gelangten so in das Innere. Anschließend wurden mehrere Innenräume durchsucht und hierbei Schmuck, zum Teil von historischer Herkunft, aufgefunden. Mit der Beute gelang dem oder den Tätern unerkannt die Flucht. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass sich am Mittwoch, dem 11.12.2019 zwei Personen auf dem Grundstück aufhielten, welche Malerbekleidung trugen. Diese wurden scheinbar zufällig von der nachhause kommenden Geschädigten entdeckt. Die Fremden gaben damals an, dass man einen "Kollegen suchen" würde. Anschließend verschwanden die zwei Männer. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem damaligen Aufenthalt im Tatortbereich bereits um einen ersten Einbruchsversuch handelte, bzw. dass die Männer die Örtlichkeit auskundschafteten. Zeugen oder Hinweisgeber, welche auch schon in den vergangenen Tagen verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht haben werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

3. Einbrecher flüchten mit mehreren Wertgegenständen, Mainz-Kastel, Am Königsfloß, 22.12.2019, 15:00 Uhr - 21:45 Uhr

(He) Gestern waren Einbrecher in der Straße "Am Königsfloß" in Kastel unterwegs und erbeuteten bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus verschiedenste Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Zwischen 15:00 Uhr und 21:45 Uhr drangen die Täter gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten mehrere Räume. Dabei fielen ihnen unter anderem Laptops, eine Spielekonsole, eine hochwertige Handtasche, eine größere Summe Bargeld sowie Schmuck in die Hände. Mit ihrer reichen Beute gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Einbruch in Geschäftsräume, Wiesbaden, Moritzstraße, 20.12.2019, 02:00 Uhr - 07:15 Uhr

(He) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen Einbrecher in der Moritzstraße in Geschäftsräume ein und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Zwischen 02:00 Uhr und 07:15 Uhr gelangten die Täter auf unbekannte Art und Weise in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses und hebelten dort eine im 1. Stock gelegene Bürotür zu den Geschäftsräumen auf. Hier wurde nun ein Büro durchsucht und Bargeld, Gutscheine ein Schlüssel sowie ein Computer im Wert von circa 4.000 Euro entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Einbrecher liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Einbrecher scheitern, Wiesbaden, Blücherstraße, 19.12.2019, 17:30 Uhr - 20.12.2019, 06:55 Uhr

(He)Zwischen Donnerstag, 17:30 Uhr und Freitag, 06:55 Uhr versuchten unbekannte Täter in der Blücherstraße in Wiesbaden in ein Autohaus einzubrechen, stoppten jedoch ihr Vorgehen, bevor sie in die Innenräume eindringen konnten. Durch das Überklettern eines Zaunes gelangten die Einbrecher in den Innenhof des betroffenen Anwesend und von dort an die angegangene Tür. Diese wurde versucht gewaltsam zu öffnen. Ob die Täter gestört wurden oder aus anderen Gründen von der weiteren Tatbegehung abließen, ist nicht bekannt. Nach dem sie einen Sachschaden von mehrere Hundert Euro hinterlassen hatten, flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Einbrecher lassen Whiskey mitgehen, Mainz-Kastel, Rheinufer, 21.12.2019, 02:00 Uhr - 22.12.2019, 18:00 Uhr

(He)Zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend drangen Einbrecher in Mainz-Kastel in der Straße "Rheinufer" in ein Vereinsheim ein und verursachte einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Der oder die Täter drangen zunächst mit roher Gewalt in einen Lagerraum des Vereinshauses ein und öffneten von dort, ebenfalls mit Gewalteinwirkung, eine Bürotür. Aus dem Büro gelangten die Täter in den Tresenbereich und ließen hier eine Sammelbüchse mit wenigen Euro Bargeld mitgehen. Darüber hinaus verschwanden aus einem Kühlschrank zwei Flaschen Whiskey. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen du bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Rucksack und Koffer aus Kofferraum gestohlen, Eltville, Wiesweg, 20.12.2019, 23.00 Uhr bis 21.12.2019, 06.30 Uhr,

(pl)Dass man Wertgegenstände besser nicht im Auto liegen lässt, mussten am Samstagmorgen in Eltville leider die beiden Nutzer eines BMW feststellen. Diebe hatten sich in der Nacht zum Samstag an dem im Wiesweg abgestellten BMW zu schaffen gemacht und aus dem Kofferraum des Wagens einen Rucksack und einen Koffer mit Kleidungsstücken gestohlen. In dem entwendeten Rucksack befanden sich unter anderem ein Laptop und eine hochwertige Sonnenbrille. Die Polizei empfiehlt Wertsachen nicht im Fahrzeug aufzubewahren. Insbesondere Navigationsgeräte, Handys und Taschen sind das Ziel von Langfingern. Die Täter schlagen blitzschnell zu und räumen die Fahrzeuge aus. Angelockt werden Diebe oft auch durch an der Scheibe oder an der Mittelkonsole angebrachte Halterungen von Navigationsgeräten. Auch verstecken ist sinnlos, weil erfahrene Diebe jedes Versteck kennen.

2. Unfallverursacher flüchten, Kreisgebiet, 19.12.2019 bis 22.12.2019,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes sind bei der Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis mehrere Unfallfluchten angezeigt worden, bei denen teilweise erhebliche Sachschäden entstanden sind. Bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Limburger Straße in Idstein wurde bereits am Donnerstagnachmittag ein geparkter silberner Audi A4 von einem vorbeifahrenden oder rangierenden silbernen VW Golf beschädigt. Der im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigte Pkw war zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Auch in Geisenheim kam es am Freitagnachmittag zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Chauvignystraße. Dort wurde gegen 14.30 Uhr der vordere, linke Bereich eines blauen VW beschädigt. Auf dem Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses in Hausen wurde am Samstagmittag ein frischer Unfallschaden an einem abgestellten weißen VW Up festgestellt. Der betroffene Pkw stand seit Donnerstagmittag auf dem Parkplatz. Zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen wurde in der Straße "In der Rehbach" in Niederwalluf der linke Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten, grauen VW Golf von einem vorbeifahrenden Auto gestreift und beschädigt. Am Samstagnachmittag war ein Autofahrer mit seinem silbernen VW Golf auf der L 3033 unterwegs, als ihm gegen 14.30 Uhr zwischen Espenschied und Gerolstein ein Fahrzeug entgegenkam, dessen Anhänger in einer Kurve ausscherte und gegen den linken Außenspiegel des Golfs stieß. Hierdurch wurde der Außenspiegel abgerissen. Innerhalb nur weniger Minuten ereignete sich am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wiesbadener Straße in Idstein eine weitere Unfallflucht. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen BMW gegen 16.45 Uhr geparkt und musste dann nur etwa 30 Minuten später bei seiner Rückkehr frische Beschädigungen im Bereich der rechten Fahrzeugseite feststellen. Darüber hinaus wurde am Samstag, gegen 17.40 Uhr, in der Kastellstraße in Taunusstein-Orlen ein am Fahrbahnrand abgestellter grauer VW Polo von einem anderen Fahrzeug im vorderen, linken Bereich gestreift, wobei ein Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem Unfallverursacher um einen roten Pkw gehandelt haben. In allen geschilderten Fällen flüchteten die Unfallverursacher, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Es wurden Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit ihrer zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

