POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis vom 02.02.2020

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Drei Verletzte durch Pfefferspray - 32-Jähriger festgenommen, Wiesbaden, Wittelsbacherstraße, Mittwoch, 01.01.2020, 10:23 Uhr

(jn)Am Mittwochvormittag haben Beamte des 1. Polizeireviers einen 32-jährigen Mann aus Taunusstein festgenommen, der zuvor drei Bekannte mit Pfefferspray besprüht hat. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fand die Polizei Drogen. Den Angaben der Geschädigten zufolge habe man die Nacht gemeinsam gefeiert und auf das neue Jahr angestoßen. Als sich die Wege der Feiernden gegen 10:15 Uhr langsam trennen sollten, sei man in der Wittelsbacherstraße in Streit geraten, woraufhin der 32-Jährige ein Pfefferspray gezogen und seine 24, 26 und 34 Jahre alten Bekannten besprüht habe. Alle drei wurden leicht verletzt und mussten ambulant von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden. Der 32-Jährige wurde festgenommen und zwecks weiterer Maßnahmen zur nahegelegenen Wache transportiert. Scheinbar stand der Taunussteiner nicht nur unter dem Einfluss unterschiedlicher Substanzen, sondern war zugleich auch im Besitz von Drogen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Sämtliche Beteiligte hatten nachweislich eines freiwilligen Atemalkoholtestes Werte jenseits der 1,0 Promille.

2. Schlag in den Unterleib, Wiesbaden, Biebrich, Rathausstraße, Dienstag, 31.12.2019, 19:35 Uhr

(jn)Das 5. Polizeirevier ermittelt derzeit wegen einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Dienstagabend in der Rathausstraße in Biebrich ereignet haben soll. Um 19:35 Uhr wurde die Polizei über einen Vorfall informiert, bei dem ein 26-jähriger Mann verletzt worden war. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der 26-Jährige mit einem unbekannten Gegenstand in den Unterleib geschlagen worden sein. Aufgrund einer sprachlichen Barriere ist der genaue Tatablauf derzeit noch unklar. Aufgrund des Verletzungsbildes musste der Geschädigte stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben zu der Tat machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2540 beim 5. Polizeirevier.

3. Polizeibeamter in Wade gebissen, Wiesbaden, Naurod, Lerchenweg, 01.01.2020, gg. 07.10 Uhr

(pa)Eine Streife des 4. Polizeireviers wurde am Neujahrsmorgen zur Unterstützung des Rettungsdienstes nach Wiesbaden Naurod gerufen. Ein 17-Jähriger befand sich dort auf einer privaten Feierlichkeit im Lerchenweg augenscheinlich unter starkem Drogeneinfluss, sodass ein Rettungswagen gerufen wurde. Der junge Mann zeigte sich jedoch renitent gegenüber den Rettungskräften. Da der Jugendliche dringend behandlungsbedürftig war, wurde die Polizei hinzugezogen. Die Beamten konnten den 17-Jährigen letztendlich für den Transport in eine Klinik aus dem Haus in den Rettungswagen bringen, jedoch wehrte sich der Jugendliche mehrfach stark mit Schlägen, Tritten und Bissen. Im Verlauf wurde einer der Polizeibeamten zunächst in die Hose und kurz darauf in die Wade gebissen, sodass er den Dienst nicht fortsetzen konnte.

4. Einbrecher nehmen Schmuck und Bargeld mit, Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Steinern Straße, Dienstag, 31.12.2019, 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr

(jn)Im Wiesbadener Stadtteil Kostheim haben Einbrecher am Dienstagnachmittag Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen lassen. Den Angaben der Geschädigten zufolge hebelten der oder die Täter zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr die Balkontür einer Erdgeschosswohnung in der Steinern Straße auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Schränke. Hierbei stießen die Täter unter anderen auf einen Safe, aus dem sie Wertgegenstände im Wert von ca. 6.000 Euro entwendeten. Zudem entstand bei der Tat ein Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0.

5. Einbruch in Gaststätte - Automaten aufgehebelt, Wiesbaden, Bachgasse, Dienstag, 31.12.2019, 06:00 Uhr bis Mittwoch, 01.01.2020, 16:05 Uhr

(jn)Zu einem Einbruch in eine Gaststätte kam es im Tatzeitraum zwischen Dienstagmorgen und Mittwochnachmittag in der Bachgasse in Wiesbaden, Biebrich. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge hebelten unbekannte Täter eine Hintertür des Lokals auf und betraten den Tatort. Im Schankraum machten sich die Täter dann gewaltsam an zwei Geldspielautomaten zu schaffen aus denen sie letztlich einen höheren Bargeldbetrag entwendeten. Anschließend gelang den Täter unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 entgegengenommen.

6. Diebstahl aus Kellerabteil und Pkw, Wiesbaden, Bierstadt, Neptunstraße, 31.12.2019, 20.00 Uhr bis 01.01.2020, 09.50 Uhr

(pa)In der Nacht zum Mittwoch wurde in der Neptunstraße in Bierstadt in ein Kellerabteil eingebrochen. Zwischen 20.00 Uhr abends und 09.50 Uhr am Morgen begaben sich Unbekannte durch die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses das Kellergeschoss des Gebäudes, in dem sich mehrere Kellerabteile befinden. Eines der Abteile wurde aufgehebelt und hieraus mehrere Gegenstände, darunter eine Schmuckschatulle gestohlen. Mutmaßlich durch dieselben Täter wurde in der besagten Tiefgarage ein unverschlossener VW Beetle durchsucht und daraus unter anderem eine Handtasche - jedoch ohne Wertgegenstände - entwendet. Das 4. Polizeirevier ermittelt. Zeugenhinweise werden unter (0611) 345 - 2440 entgegengenommen.

7. Laptop und Kopfhörer aus Pkw gestohlen, Wiesbaden, Am Warmen Damm, Dienstag, 31.12.2019, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr

(jn)Am Dienstagnachmittag haben ein oder mehrere unbekannte Täter unterschiedliche technische Geräte aus einem Fahrzeug gestohlen und sind unerkannt geflüchtet. Der schwarze Mercedes parkte zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr auf einem Parkplatz "Am Warmen Damm", als die Gauner den Benz auf bislang nicht bekannte Art und Weise öffneten, ohne dabei einen sichtbaren Sachschaden zu verursachen. Aus dem Fahrzeuginnenraum entwendeten die Täter dann einen Laptop, Kopfhörer sowie ein Mobiltelefon samt Zubehör. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

8. 5.000 Euro Schaden durch Feuerwerkskörper, Wiesbaden, Sonnenberger Straße, Dienstag, 31.12.2019, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 01.01.2020, 10:00 Uhr

(jn)In der Silvesternacht haben unbekannte Täter einen mittleren vierstelligen Sachschaden an einem Audi verursacht. Zwischen 20:00 Uhr abends und 10:00 Uhr morgens zündeten die Täter pyrotechnische Gegenstände an dem in der Sonnenberger Straße geparkten Audi, wodurch das Fahrzeug erheblich beschädigt wurde. Die Reparatur des schwarzen Wagens dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen. Hinweise zu der Tat nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2140 entgegen.

9. Ladendiebe erbeuten hochwertige Handtaschen und flüchten, Wiesbaden, Marktstraße, Montag, 30.12.2019, 11.00 Uhr

(si)Am Montagvormittag haben zwei bisher unbekannte Ladendiebe in einem Geschäft in der Marktstraße hochwertige Handtaschen sowie Geldbörsen im Wert von rund 2.500 Euro entwendetet. Zwei Verkäuferinnen wurden, gegen 11.00 Uhr, auf die Diebe aufmerksam, da die Täter beim Verlassen des Geschäftes den Alarm ausgelöst hatten. Beide Personen sollen zwischen 1,75 m bis 1,80 m groß gewesen sein. Zudem wird ein Täter als etwa 25 Jahre alt sowie schlank beschrieben. Diese Person soll komplett dunkel gekleidet gewesen sein. Der zweite Täter soll eine normale Figur gehabt haben und eine schwarze Wollmütze sowie eine blau und weißgestreifte Daunenjacke und eine dunkle Tasche über der Schulter getragen haben. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 2140 zu melden.

10. E-Bike-Dieb wird ertappt und flüchtet, Wiesbaden, Taunusstraße, Mittwoch, 01.01.2020, 22:00 Uhr

(jn)In der Taunusstraße ist am Mittwochabend ein Mann ertappt worden, der soeben ein E-Bike stehlen wollte. Gegen 22:00 Uhr wurde ein 29-jähriger Wiesbadener auf einen Mann aufmerksam, der sich soeben mit einem Bolzenschneider an dem Vorhängeschloss eines Pedelecs zu schaffen machte. Als der mutmaßliche Dieb den Zeugen bemerkte, ließ er von einer weiteren Tatausführung ab und rannte in Richtung Weilstraße davon. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und habe eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Kapuzenjacke mit weißen Innenstoff im Bereich der Kapuze sowie einen schwarzen Rucksack getragen. Das 1. Polizeirevier nimmt Hinweise zu der Tat oder dem Täter unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2140 entgegen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Mehrere Einbrüche in Taunusstein-Hahn, Taunusstein-Hahn, Goethestraße und Zum Schwimmbad, Sonntag, 29.12.2019, 13.30 Uhr bis Mittwoch, 01.01.2020, 14.00 Uhr

(si)Zwischen Sonntag und dem Neujahrstag wurden der Polizei gleich mehrere Einbrüche in Taunusstein-Hahn gemeldet. In der Straße "Am Schwimmbad" schlugen die Unbekannten zwischen Sonntag und Mittwoch zu und öffneten gewaltsam die Terrassentür eines Einfamilienhauses. Ob etwas aus dem Haus entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Auf gleich zwei Einfamilienhäuser hatten es Einbrecher dann am Dienstag zwischen 17.30 Uhr und 19.15 Uhr in der Goethestraße abgesehen. In beiden Fällen verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu den Häusern, in dem sie ein Fenster des jeweiligen Gebäudes aufhebelten und im Anschluss die Zimmer nach Wertegenständen durchsuchten. Aus beiden Wohnhäusern wurde unter anderem Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. In allen Fällen werden mögliche Zeugen und Hinweisgeber gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078 - 0 zu melden.

2. Einbruch in Bürogebäude, Bad Schwalbach, Liebigstraße, Freitag, 27.12.2019, 15.00 Uhr bis Montag, 30.12.2019, 12.30 Uhr

(si)Zwischen Freitag und Montag hatten es Einbrecher in der Liebigstraße in Bad Schwalbach auf ein Bürogebäude abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, durchsuchten diese nach Wertegenständen und ergriffen mit einem Messerblock sowie mehreren Kaffeepäckchen im Wert von mehreren Hundert Euro die Flucht. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078 - 0 zu melden.

3. Heckscheibe von Volvo eingeschlagen, Niedernhausen-Königshofen, Lucas-Cranach-Straße, Montag, 30.12.2019, 20.00 Uhr bis Dienstag, 31.12.2019, 11.30 Uhr

(si)Zwischen Montag und Dienstag haben Unbekannte in der Lucas-Cranach-Straße in Königshofen einen geparkten Volvo erheblich beschädigt. Die Vandalen schlugen die Heckscheibe des blauen Pkw ein und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394 - 0 zu melden.

4. Mülltonne durch Feuerwerkskörper beschädigt, Eltville, Schwalbacher Straße, Montag, 30.12.2019, 23.15 Uhr

(si)Am späten Montagabend wurde in der Schwalbacher Straße in Eltville eine Mülltonne durch Feuerwerkskörper beschädigt. Glücklicherweise konnte das Feuer zeitnah von aufmerksamen Zeugen gelöscht werden. Diese gaben gegenüber der Polizei an, dass das Feuerwerk, gegen 23.15 Uhr von einem Mann mit langen braunen Haaren gezündet worden wäre. Der Mann soll eine Jeans sowie eine dunkle Daunenjacke getragen haben. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090 - 0 zu melden.

5. Verkehrsinsel bei Unfallflucht beschädigt, Walluf-Niederwalluf, Martinsthaler Straße, Dienstag, 31.12.2019, 12.30 Uhr

(si)Am Dienstagmittag wurde der Polizei eine beschädigte Verkehrsinsel im Bereich eines Kreisels in der Martinsthaler Straße in Niederwalluf gemeldet. Ersten Ermittlungen zu Folge kam ein bisher unbekanntes Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, als es von dem Kreisel auf die Martinsthaler Straße einfahren wollte. Dabei prallte das Fahrzeug gegen ein Verkehrsschild, wobei die Ölwanne des Flüchtigen beschädigt wurde. Die Ölspur, welche augenscheinlich von einem Lkw stammt, führte bis zur Bundesstraße 260. Von dort flüchtete das Fahrzeug in bisher unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090 - 0 zu melden.

