POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

1. Exhibitionistischer Taxifahrer - Fahrgast gesucht, Mainz-Kastel, Peter-Sander Straße / Wiesbaden-Breckenheim, An der Höhe, 20.06.2019, circa 04:45 Uhr - 05:15 Uhr

(He)Am frühen Donnerstagmorgen vergangener Woche (Fronleichnam) zeigte sich ein Taxifahrer während der Fahrt von Kastel nach Breckenheim einer Kundin in schamverletzender Art und Weise. Mit im Taxi saß ein weiterer Fahrgast, welcher den Vorfall beobachtet haben könnte und nun gesucht wird. Die betroffene Frau hatte in der Nacht eine Diskothek in der Peter-Sander-Straße besucht und war zwischen 04:45 Uhr und 05:15 Uhr in ein vor der Disko wartendes Taxi gestiegen. Ein unbekannter weiterer Fahrgast sei ebenfalls mit eingestiegen. Auf der Fahrt nach Breckenheim habe sich der Taxifahrer ihr dann eine ganze Zeit lang, während der Fahrt, ehrverletzend gezeigt. Der Mitfahrer habe auf der Rückbank hinter dem Fahrer gesessen und dies vielleicht nicht gesehen. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Fahrgast betrunken war und zeitweise schlief. An der Wohnanschrift angekommen habe sie dann das Taxi verlassen und im Nachgang die Polizei informiert. Das Taxi kann nicht näher beschrieben werden, außer, dass eine Werbeaufschrift der Diskothek "Euro Palace" aufgebracht war. Nach den ersten Ermittlungen sucht das Fachkommissariat nun nach dem männlichen Fahrgast. Die Personalien des Taxifahrers stehen noch nicht fest. Hinweisgeber, bzw. der gesuchte Fahrgast werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 bei der Wiesbadener Kriminalpolizei zu melden.

2. Wohnmobil entwendet, Mainz-Kastel, In der Witz, 24.06.2019, 18:00 Uhr - 25.06.2019, 06:00 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht entwendeten unbekannte Täter ein in der Straße "In der Witz" in Kastel abgestelltes Wohnmobil im Wert von circa 10.000 Euro. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Gestern, gegen 18:00 Uhr, stand der VW, T4 in weiß mit den Kennzeichen WI-MZ 472 noch auf der Straße abgestellt. Heute, gegen 06:00 Uhr wurde der Diebstahl dann festgestellt. Wie das Fahrzeug entwendet werden konnte, steht noch nicht fest. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Scheiben an Linienbussen zerstört - Zeugen gesucht, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring / Hans-Böckler-Straße, 21. / 24.06.2019

(He)Am Freitag- und Montagabend wurde jeweils an einem fahrenden Linienbus eine Seitenscheibe beschädigt und dadurch ein Sachschaden von circa 2.000 Euro verursacht. In einem Fall wurde eine Mitfahrerin durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt. Der erste Vorfall ereignete sich am Freitagabend gegen 18:10 Uhr auf dem Kaiser-Friedrich-Ring. Businsassen vernahmen auf Höhe der Parkhauseinfahrt des Liliencarrés plötzlich einen lauten Schlag und eine Scheibe zersprang. Der Bus hielt dann am Hauptbahnhof und die Polizei wurde informiert. Gestern Abend ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in der Hans-Böckler-Straße in Dotzheim. Hier wurde gegen 18:50 Uhr eine Scheibe beschädigt. Der Bus hielt daraufhin an der dortigen Endhaltestelle und alle Fahrgäste verließen unverletzt den Bus. Konkrete Hinweise, durch was oder wie die Scheiben beschädigt wurden, liegen noch nicht vor. Es ist jedoch in einem Fall zumindest nicht auszuschließen, dass der Bus von außen, evtl. mit einer Zwille, beschossen wurde. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611)345-2140 o. 2340 zu melden. Insbesondere die Businsassen des Vorfalles in der Hans-Böckler-Straße werden gebeten, sollten sie während der Fahrt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

4. PKW-Anhänger entwendet, Wiesbaden-Nordenstadt, Daimlerring, 21.06.2019, 13:00 Uhr - 24.06.2019, 09:00 Uhr

(He)Zwischen Freitagmittag und gestern Morgen wurde ein im Daimlerring in Nordenstadt abgestellter PKW-Anhänger im Wert von circa 3.500 Euro entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Der Anhänger des Herstellers SARIS vom Typ Saris C 3000 war mit einem entsprechenden Kupplungsschloss gesichert. Es handelte sich um einen Anhänger mit Doppelachse und zwei Auffahrrampen. Er hatte das Kennzeichen WI-LZ 492 angebracht. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

5. Mehrfach Reifen zerstochen, Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, 23.06.2019, 17:30 Uhr -24.06.2019, 13:30 Uhr

(He)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag wurde an einem in der Peter-Sander-Straße in Kastel abgestellten grauen Mazda der vordere linke Reifen plattgestochen. Innerhalb der letzten Woche war dies bereits die vierte Sachbeschädigung an diesem PKW. In den ersten drei Fällen wurden jeweils zwei Reifen zerstochen. Der PKW stand während des aktuellen Vorfalls auf dem Parkplatz einer dortigen Diskothek. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

6. Unfallflucht - zwei beschädigte PKW, Wiesbaden-Nordenstadt, Ostring, 24.06.2019, 16:30 Uhr - 17:00 Uhr

(He)Gestern Nachmittag kam es in Nordenstadt im Ostring auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ersten Ermittlungen zufolge zwei PKW durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden sein könnten. Ein schwarzer VW Golf stand zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr in der Parkreihe in Höhe des Haupteinganges. Als der Halter wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er an der Fahrerseite einen frischen Unfallschaden. Im gleichen Zeitraum hatte eine Peugeot-Fahrerin ihren schwarzen "308" in unmittelbarer Nähe des Unfallorts geparkt. Die Spurenlage und das Schadensbild lassen auf das möglicherweise selbe Verursacherfahrzeug schließen. Der Peugeot wurde an der hinteren Stoßstange, rechtsseitig, beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

7. PKW beschädigt und geflüchtet, Wiesbaden-Dotzheim, Frauensteiner Straße, 24.06.2019, 21:52 Uhr

(He)Gestern Abend beschädigte in der Frauensteiner Straße in Dotzheim ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Peugeot "Partner" und verursachte dabei einen Sachschaden von circa 1.500 Euro. Der Verursacher oder die Verursacherin kümmerte sich jedoch nicht um den Sachschaden und fuhr einfach weiter. Zeugen beobachteten die Kollision und gaben an, dass das verursachende Fahrzeug aus Richtung der Karl-Arnold-Straße, in Richtung Hans-Böckler-Straße unterwegs gewesen sei. Aus unbekannter Ursache stieß das Fahrzeug dann in Höhe der Hausnummer 79 gegen den am rechten Fahrbahnrand geparkten Peugeot. Das unfallverursachende Fahrzeug fuhr mit quietschenden Reifen weiter; mutmaßlich in Schlangenlinien. Zu dem flüchtenden PKW ist lediglich bekannt, dass dieser weiß gewesen sein soll. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Vorsicht! Betrüger rufen als "Microsoft-Mitarbeiter" an, Aarbergen, 24.06.2019

(pl)Am Montag wurde bei der Polizei in Bad Schwalbach ein Betrug angezeigt, bei dem sich ein Täter als Microsoft-Mitarbeiter ausgab und eine Frau aus Aarbergen um mehrere Hundert Euro brachte. Die angewandte Masche ist in den allermeisten Fällen immer dieselbe. Ein, manchmal sogar englischsprechender, Betrüger gibt sich als Mitarbeiter von Microsoft aus und erklärt, dass der Computer des Angerufenen durch einen Virenbefall gefährdet sei. Aus diesem Grund benötige man einen Fernzugriff auf den Computer, um das Problem zu lösen. Ist dieser erstmal gewährt, hat der Täter praktisch freie Bahn und Zugang zu dem gesamten Computer. In diesem Fall griff der Täter dann auf das Online-Banking zu und tätigte Überweisungen von dem Konto des Opfers. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

2. Einbrecher gescheitert, Hünstetten, Wallbach, Hermann-Schuster-Straße, 24.06.2019, 12.15 Uhr,

(pl)In Wallbach scheiterte am Montagmittag ein Täter beim Versuch, in ein Einfamilienhaus in der Hermann-Schuster-Straße einzubrechen. Dem Einbrecher gelang es nicht, eine Fensterscheibe des Hauses mit einem Stein einzuschlagen, so dass er unverrichteter Dinge die Flucht ergriff. Ein Nachbar, welcher gegen 12.15 Uhr auf den versuchten Einbruch aufmerksam wurde, beschrieb den Täter als ca. 1,80 Meter groß und schlank. Er soll ein jugendliches Erscheinungsbild sowie dunkle Haare gehabt haben und ein dunkelgrünes T-Shirt sowie eine blau-schwarze, kurze Hose getragen haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Rollator aus Garten gestohlen, Idstein, In der Eisenbach, 22.06.2019, 19.00 Uhr, (pl)Ein Senior aus Idstein ist am frühen Samstagabend Opfer dreister Diebe geworden. Der Geschädigte hatte seinen Rollator gegen 19.00 Uhr für nur einen kurzen Moment unbeaufsichtigt im Garten seines Wohnhauses in der Straße "In der Eisenbach" stehen gelassen. Als er dann wieder in den Garten zurückkam, war der schwarze Rollator spurlos verschwunden. Der Schaden beträgt rund 200 Euro. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

4. Präventionsveranstaltung im Aartal zur Motorradsaison 2019, Aarbergen, Michelbach, Bundesstraße 54, 30.06.2019, 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, (pl)Am Samstag, den 30.06.2019, findet im Aartal auf einem Parkplatz an der B 54 bei Aarbergen-Michelbach zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr eine Präventionsveranstaltung statt. Beamte und Mitarbeiter der Polizeistation Bad Schwalbach werden hierbei vom Regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Rheingau-Taunus und dem Deutschen Roten Kreuz unterstützt. An Informationsständen können sich die Motorradfahrer bei Kaffee und Kuchen zu motorradspezifischen Themen und über die Gefahren informieren. Darüber hinaus geben die Beamten Hinweise zur aktuellen Präventionskampagne der Hessischen Polizei "Du hast es in der Hand!".

Neben den besonderen Unfallgefahren der Region ist auch die Vermeidung von Lärm ein wichtiges Thema, über das die Polizei die Biker informieren möchte. Dazu bringen die Polizisten hilfreiches Informationsmaterial und ein Schallpegelmessgerät mit und die Mitarbeiter stehen vor Ort für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Die Beteiligten würden sich über ein reges Interesse sehr freuen!

